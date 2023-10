Endonezya’nın Açe bölgesinden getirdiği fasulye tohumunu bahçesine eken çiftçi, son zamanlarda taleplere yetişemiyor. "Kacang panjang" isimli fasyulyenin dünyanın her yerinde yetiştiğini, Türkiye’de ise sadece kendi bahçesinde bulunduğunu ifade eden üretici, "Bunlar kendi vatanında iki buçuk metreye kadar uzayabiliyor. Biz burada bir, bir buçuk metreyi hedefledik. Hedefimize de ulaştık" dedi.

Babasının yurt dışından aldığı ata tohumlarını memleketine getirip, yetiştirmesine heveslenen Usame Sofoğlu, Endonezya’nın Açe bölgesinde ‘kacang panjang’ denilen fasulye tohumlarını alarak, kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde yetişen fasulyenin Türkiye’de de yetiştirilmesini hedefleyen Sofuoğlu, ektiği bitkinin tohumlarını da isteğe göre her ile gönderiyor. Yaptığı araştırmalar neticesinde bu bitkinin Türkiye’de sadece kendisinin yetiştirdiğini belirten Sofuoğlu, diğer fasulyelerden daha lezzetli olduğunu ve boyunun bir buçuk metreye kadar uzayabildiğini söyledi.

Açe fasulyesini börülce ve sırık fasulyeye benzettiklerini aktaran Sofuoğlu, "Burada bunu börülceye, uzun fasulyeye benzetenler oluyor. Bu onlardan çok farklı bir şey. Genelde bölücüye benzetiyorlar ama börülcenin tohumu yuvarlak bezelye gibi, bu normal dediğimiz fasulye" dedi.

"Talep çok"

Fasulyenin boyunun da uzun olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Bunlar kendi vatanında iki buçuk metreye kadar uzayabiliyor. Biz burada bir, bir buçuk metreyi hedefledik. Hedefimize de ulaştık. Tohumlarını sürekli topluyoruz. İki aydır tohum vermeye başlıyorlar. Araştırmasını yaptık. Türkiye’de daha önce hiç rastlamadım. Biz de getirtip hemen yetiştirmesine başladık. Babam yurt dışından Türkiye’de olmayan ata tohumu meyveleri, sebzeleri getirip, burada üretimlerini yapıyordu. Ben de ondan heveslendim ve fasulyeden başladık. Tohumlarını insanlara iletiyoruz. Talep çok. Türkiye’nin her iline gönderimini yapabiliyoruz. Tohumu tane fiyatı 20 lira. 10 gramında 55-60 adet var. Onun fiyatı ise bin lira. İsteyene istediği kadar gönderebiliyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın her yerinde, Türkiye’de ise Sakarya’da yetişiyor"

Usame Sofoğlu, fasulyenin lezzetli olduğunu da ifade ederek, "Pişirme usulü de aynı. Daha hızlı pişiyor. Lezzeti genel fasulyelerden çok daha iyi, bizzat tattık. Gerçekten damak tadı çok iyi. Biz şu an yaklaşık 30 metrekare yerde yetiştiriyoruz. Her iki köke bir tane fasulye yapıyoruz. Toprağın çok altında kalmıyor. Kase kadar çukur açıyoruz ondan sonra büyüdükçe dibine toprak ilave ederek, onu destekliyoruz. Yoksa zayıf kalıyor. Bir kök de 10-15 tane fasulye, her fasulyede ise 15-20 adet tohum oluyor. Dünyanın her yerinde yetişiyor. Türkiye’nin sadece Sakarya’sında biz yetiştiriyoruz ve tüm illerine gönderimini sağlayabiliyoruz. Tüm illerinde de yetişebiliyor" şeklinde konuştu.