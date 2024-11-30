Kocaeli itfaiyesi, olası bir durumun önüne geçmek amacıyla endüstriyel tesis acil durum ekiplerine teorik ve pratik olarak eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; endüstriyel tesis, kurum ve işletmelerde kurulu bulunan acil durum ekiplerinin eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu eğitimler kapsamında geçtiğimiz günlerde TANSAR Taşımacılık ve EKOMAK Kompresör firmaları ile Maden Tetkik Arama Marmara Bölge Müdürlüğü personellerine acil durum ekip eğitimleri verildi. Firma ve kurumların kendi tesislerinde düzenlenen eğitimler, teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak aktarıldı. Eğitimlerin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, araç ve malzeme tahliye, acil durum organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Uygulamalı bölümde ise taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı gerçekleştirildi. Küçük çaplı akaryakıt yangını oluşturularak katılımcıların söndürmeleri istendi. Eğitime katılan tüm katılımcılar başarılı şekilde söndürme gerçekleştirdi. Ayrıca yangın hortum dolaplarının bir yangın durumunda kullanımına yönelik olarak da bilgiler sunuldu.

Eğitimin akabinde gerçekleştirilen tahliye tatbikatı ile de işletme çalışanlarının acil durum alarmında gösterecekleri reaksiyonlar gözlemlendi. Bu noktada personeller, acil çıkış kapılarını ve yollarını kullanarak toplanma yerine ulaştı. Toplanma yerinde yapılan yoklama ile herkesin güvenli biçimde dışarı çıktığının tespiti sağlandı.