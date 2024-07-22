Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi’ne üst üste üçüncü kez yer aldı. İnsan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikalarının da dahil olduğu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılayarak endekse giren şirket, bu yılki değerlendirmede dağıtım sektöründe 89’luk yüzde dilimine yükselerek sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarında da başarısını gösterdi.

Küresel anlamda büyük prestije sahip olan ve Londra Borsası’na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell’ın hazırladığı FTSE4Good endeks serisine dahil olmak için, şirketlerin insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikaları da dahil olmak üzere belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılaması gerekiyor. Şirketler, her yıl güncellenen kapsamlı ve şeffaf bir metodoloji kullanılarak titizlikle değerlendiriliyor.

Enerjisa Enerji, ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine koyarak faaliyetlerine devam ediyor. Enerjisa Enerji, çevresel sorumluluk, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki performansı ve şeffaf iletişimi ile üst üste üçüncü kez FTSE4Good Endeksi’ne girdi. Şirket, bu yıl da FTSE4Good Endeksi’nde geçen yıl elde ettiği 4 puanlık derecesini korudu.

"Sürdürülebilirlikte kendi yüksek standartlarımızı oluşturuyoruz"

Sürdürülebilirliği tüm organizasyonun iş yapış şeklinde bir temel yapıtaşı olarak gördüklerinin ve kendilerini bu alanda geliştirmeye odaklandıklarının altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Sürdürülebilirlik etki odağında ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarımızda da küresel trendleri baz alarak kendi yüksek standartlarımızı oluşturuyoruz. Bu anlamdaki kararlılığımızı tüm paydaşlarımıza aktarmak amacıyla şirketimizi bağımsız denetimlere açarak şeffaflığımızı da gösteriyoruz. Geçmiş iki yılda küresel anlamda en önemli sürdürülebilirlik ölçütlerinden biri olan FTSE4Good Endeksi’ne girerek sektörümüzde fark oluşturan bir başarı elde etmiştik. Bu yıl da 5 üzerinden 4 puanlık derecemizi koruyarak sürdürülebilirlik anlayışımızdaki kararlılığımızı ve güçlü performansımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Sektör sıralamasında ise Enerjisa Dağıtım Şirketlerimiz Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile tüm dağıtım şirketleri arasında, 89’luk yüzde dilimine girdi. Gurur duyduğumuz bu başarıdan ötürü tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Enerjisa Enerji olarak ESG ilkelerine bağlı kalmayı, çevre ve toplum üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı sürdürecek ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.