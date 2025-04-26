Başkan Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sezonu bugün itibarıyla tamamladık. Sezonun en büyük alkışını, Türkiye’de bizi içeride dışarıda gündemden düşürmeyen taraftarlarımız hak etti. Şunu özellikle belirtmek isterim: Önümüzdeki sene özellikle ilk 5-6 sıra takımlarıyla oynanan maçlarda daha “winner” bir takım izleyeceksiniz, şimdiden bunu belirtmek istedim.”

Öte yandan, Mahmut Orhan konseri için satışa çıkan biletlerin kısa sürede tükenmesini beklediklerini ifade eden Çelik, transfer çalışmalarına da değindi:

“Mahmut Orhan konserindeki kalan biletleri de tüketeceğinize inanıyorum ve Temmuz ayına kadar bitireceğimiz transferlerde görüşmek dileğiyle, saygılar.”