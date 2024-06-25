Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi sahilinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tatilcilerin güvenliğinin sağlanması ve asayişin temini için emniyet tedbirleri alındığı belirtildi. Turizm Jandarması ekipleri, gündüz ve gece saatlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bölge halkı, jandarma ekiplerinin çalışmalarından dolayı kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti. Enez sahillerinde tatil yapan vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnuniyetlerini dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.