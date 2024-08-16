Edirne İl Jandarma Komutanlığı, bölgede sıkça yaşanan maddi ve manevi kayıplara yol açan kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir yakalama yapıldı.Süleyman BEZBAŞ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesi Sultaniçe köyünde gerçekleştirilen rutin bir devriye sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama yapıldı. E.E. isimli sürücünün kullandığı araçta yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen bu tehlikeli malzemeler, yetkililer tarafından muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.