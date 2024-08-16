Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde lise yıllarında karakalem dersi alan Yaren Nazlı Gervan, Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı kuruma öğretmen olarak geri döndü.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, farklı branşlarda gençlere hizmet sunuyor. Yaren Nazlı Gervan da 6 yıl önce lise öğrencisi olduğu dönemlerde bu eğitim kurumunda karakalem kursuna başladı. Karakalem üzerine kariyer yapmayı hedefleyen Gervan, aldığı eğitimle yetenek sınavlarına hazırlandı ve girdiği YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünü kazandı.

“Öğrencilerim bana kendimi hatırlatıyor”

Başarılı bir üniversite eğitiminin ardından Halk Eğitim Merkezi’nde iş ilanına başvuran Gervan, karakalem öğretmeni olarak bir zamanlar öğrencisi olduğu Gençlik Merkezi’nde göreve başladı. Yaklaşık 1 aydır öğretmenlik yapan Gervan, “Bir zamanlar sıralarında oturduğum, koridorlarında koşturduğum Gençlik Merkezi’ne öğretmen olmak çok güzel bir duygu. Şimdi sınıftaki öğrenciler bana kendimi hatırlatıyor. Geçmişte yaşadığım zorluklar, deneyimler öğrencilerimi daha iyi anlamamı sağlıyor. Bu açıdan onların hissettiklerini çok iyi anlıyor ona göre davranıyorum. Derslerimiz çok zevkli geçiyor. Önce obje çizimleri yapıyoruz. Perspektifleri görmeyi öğreniyoruz sonra perspektifler üzerinden geometrik cisimleri objelere çeviriyoruz. Kompozisyon ve insan figürleri çalışıyoruz. Kara kelam bilmeden yağlı boya yapmak zordur. Bunu oluşturmadan yağlıboyaya geçmek yürümeyi bilmedin koşmaya çalışmak demektir” dedi.

Hayallerini gerçekleştirmelerine fırsat sunuyoruz

Karakalem sınıfının öğrencileri, kendilerine bu imkanı veren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Gençlik Merkezi’nde gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine fırsat sunduklarını belirten Özdemir, “İlçemizdeki her gencimizin yeteneğine ve ilgisine uygun kurslar açıyoruz. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Burada aldıkları eğitim sonrasında başarılı olmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor. Yeni dönemde de onlar için yeni kursları hizmete açacağız” şeklinde konuştu.