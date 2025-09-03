Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon oranı %32,95 olarak kaydedildi. Ekonomistler ise ağustos ayında TÜFE’nin aylık %1,79, yıllık bazda ise %32,63 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

Temmuz ayında beklentilerin altında kalan TÜFE, aylık %2,06 oranında artmış, yıllık enflasyon ise %33,52 olarak hesaplanmıştı. Ağustos verileriyle birlikte, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,70 seviyesinde şekillendi.

TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE, Ağustos 2025’te bir önceki aya göre %2,04, Aralık 2024’e göre %21,50, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 oranında yükseldi.

Harcama gruplarına bakıldığında, en belirgin artışın konut grubunda olduğu görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana grubun yıllık değişim oranları; gıda ve alkolsüz içeceklerde %33,28, ulaştırmada %24,86 ve konutta %53,27 olarak belirlendi. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise sırasıyla %7,97, %4,10 ve %8,12 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,02 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 32,71

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.