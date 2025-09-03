Nilüfer’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, bisiklet tutkunlarının bir araya geldiği coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Mysia Yolları ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen program, Nilüfer Kent Konseyi önünden başlayan “Zafer Sürüşü” ile start aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen sürüş, Ertan Ayçetin Bisikletevi’nde sona erdi.

Sürüşün ardından etkinlik, bisikletçi Gürsel Akay’ın yaşamını konu alan ve yönetmenliğini Burak Uyanık’ın yaptığı “Eve Gelen Bisiklet” belgeselinin gösterimiyle devam etti. Gösterimin ardından katılımcılar, bisiklet kültürü, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam konularında keyifli bir söyleşiye katılma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, bisikletin kent yaşamındaki yerini ve önemini vurgulayarak, bu anlamlı organizasyona katkı sunan Gürsel Akay, Burak Uyanık ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.