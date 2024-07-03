Gebze’ye Engelsiz Yaşam Merkezi kazandırılıyor. Çeşitli eğitim atölyelerinin yer aldığı merkezde, günde 500 özel bireyin hizmet alacağı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi alanında yapımı hızla devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Projede inşaatın ilerleme oranının yüzde 65’e ulaştığı bilgisini alan Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç da eşlik etti.

"Bu merkezde günde 500 engelli birey hizmet alacak"

Yaptıkları her yatırımda ve hizmette vatandaşın hayatına dokunmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Engelli ve özel bireylerin hayatın her alanına entegre edilmesi için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. İzmit ve Gebze Engelsiz Yaşam Merkezleri bunlardan biri. Burada yeni bir konsept oluşturuldu. Farklı engel grupları ve farklı yaş gruplarından oluşan özel bireylerimize burada kucak açacağız. Bu merkezde günde 500 engelli birey hizmet alacak. Engelsiz Yaşam Merkezimiz özel çocuklarımızın yanı sıra ailelerinin de rahatlamasına imkan sağlayacak. Ayrıca özel rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi çok mümkün olmayan hizmetlerin bir kısmının burada verilmesi mümkün olacak" dedi.

Engelli hizmetlerinin kalitesinin arttığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bunlar çok büyük yatırımlar. Yaklaşık 7 bin metrekareye varan kapalı alan imalatı ve bunun yanı sıra 160-170 milyonu bulan bir yatırım bedeli var. Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi; Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerimizi kapsayacak şekilde Gebze bölgesine hitap ederken, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi ise diğer ilçelerimize hizmet edecek şekilde dizayn ediliyor. İlk etapta böyle başlayacağız. Sonrasında tekrar ihtiyaçlara göre yeni planlamalar yapılacak" diye konuştu.

Her şey düşünüldü

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nde 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyelerin yer aldığı merkezde her şey en ince detayına kadar düşünüldü.

Merkezde neler var?

Gebze Engeliz Yaşam Merkezi’nde 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 havuz güvertesi), 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

Merkezde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.