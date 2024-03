Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ’Sport4All’ projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Spor İstanbul’un paralimpik sporcu yetiştirmede altyapı sağlamayı amaçlayan ’Sport4All - Herkes için spor’ isimli projesi Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Natator PK (Hırvatistan-Zagreb), Inspire-The Foundation for Inclusion (Malta), Sport Union for People with Disabilities (Sırbistan-Belgrad) proje ortaklarıyla hedef ve faaliyetlerin paylaşıldığı toplantı, İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları Ferdinand Major, Ana Srsen, Elaine Fenech, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic, Nemanja Radovic, Şükriye Tümay Erdil, Zeynep Naz Demirtaş, Mehmet Özsarı, Kerem Arda, paralimpik komitesi yetkilileri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Programda ilk olarak konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul’da fiziksel aktiviteyi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını, bunu da tesisler ve İstanbul içinde yaptıkları etkinliklerle sağlandığını ifade etti. Şehirde mevcut olan 72 tesisi 875 bin kişi kullandığını belirten Onur, "Yıl içinde 35’e yakın spor etkinliği düzenliyoruz. Hareket seven kişi sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. 2020 yılından beri İstanbul’un spor aktivitesini ölçüyoruz. Yüzde 30 ne anlama geliyor derseniz, Londra’da bu oran yüzde 60. Yavaş yavaş doğru yolda gidiyoruz. Sporun tabana yayılması için çok önemli" diyerek projede emeği geçenlere çok teşekkür etti.

Daha sonra proje ortaklarından Ana Srsen, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic sahneye çıkarak sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktardı. Toplam 200 bin Euro bütçesi bulunan ’Sport4All’ projesinin amaçları, hedefleri, hedef grupları, proje kapsamında yapılacak faaliyetler tek tek anlatılan toplantıda ayrıca yüzme ve golbol etkinliğine ev sahipliği yapılacağı aktarıldı.

Renay Onur: "Engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması amaçlanıyor"

Programın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Bizim için heyecanlı bir an. Çünkü Avrupa Birliği’nin Erasmus projesi dahilinde kar amacı gütmeyen spor projelerine verdiği programlarda, yurt dışındaki ortaklarımızla beraber Türkiye’de bunu alan kurum olduk. Bu projenin önemi şu; engelli çocukların yüzde 53’ünün yakın arkadaşı yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Arkadaşlar bizi topluma bağlıyor. Sosyal ilişkilerimizin artmasına fayda oluyor. Projenin önemi de engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması, sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ve bununla beraber paralimpik sporcu yetiştiriyor olmak. Türkiye, özellikle paralimpik başarılar konusunda neredeyse olimpik alanı aşan tempoyla gidiyor. Burada amaç, örnek bir program oluşturmak. Sırbistan, Hırvatistan ve Malta’daki ortaklarımızla beraber buradan çıkan çıktılarla beraber Türkiye’de ve diğer ülkelerde kullanılarak engelli çocukların dahiliyeti açısından örnek program olarak anlatılıyor olması" ifadelerini kullandı.

"Paralimpik komitesi ile çalışıyoruz"

Proje kapsamında Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte çalıştıklarını belirten Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bu proje dahilinde hem de bunun dışında sürekli irtibattayız. Önümüzdeki sene mart ayında golbol ve yüzme alanında müsabakalar yapıyor olacağız. Bunların hepsinde baştan sona paralimpik komitesi ile çalışıyoruz. Bugün burada başkan ve yardımcıları da programda bizimle beraberdi."