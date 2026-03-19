Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyelerindeki engelli öğrenciler bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Engelli öğrencilerle bir araya gelinen etkinlikte bayramın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı. Öğrenciler hem öğretmenleriyle hem birbirleriyle hem de binadaki personelle bayramlaşarak bayram sevincini paylaştı. Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, atölyelerde samimi ve neşeli anlar yaşandı.

Kaynak: İHA