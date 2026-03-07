Samsung, giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını artırırken bir yandan da ilk akıllı gözlük modelini geliştiriyor. CNBC'nin aktardığına göre cihaz yolda ve bu yıl bitmeden tanıtılacak. Şirket, CNBC'ye Mobil Dünya Kongresi fuarında bir ön gösterim yaptı; Samsung yöneticisi Jay Kim'in aktardığına göre yapay zeka deneyimlerini desteklemek için akıllı telefonla eşleşen göz hizasında bir kameraya sahip.

Samsung, Counterpoint Research'ün aktardığına göre şu anda küresel pazar payının yüzde 82'sine sahip olan Meta'nın Ray-Ban'lerinin hakim olduğu alana dahil olmaya hazırlanıyor. Samsung'un gözlükleri, gerçek dünyaya dijital görüntüler yerleştirebilen karma gerçeklik işlevine sahip olacak.