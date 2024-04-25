Balıkesir’in Erdek ilçesinde spor faaliyetlerini sürdüren Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü öğrencileri, İzmir’de gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında dereceler elde etti.

İzmir’de 24-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullararası Atletizm Grup-Bölge birinciliği yarışmalarında Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü’nün genç sporcuları, derece aldılar. Başarılı sporcular, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Okullararası Atletizm Türkiye Birinciliği Finalleri’ne katılmaya hak kazandılar.

Başarılı sporcu Arda Bakan, Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge şampiyonu oldu. Yağız Celal Delice ise Genç Erkek B kategorisinde 100 metrede Grup-Bölge ikinciliği elde etti. Mert Akay, yine Genç Erkek A kategorisinde yüksek atlamada dördüncülük aldı.

Kadınlar kategorisinde de kulübün sporcuları başarılarıyla öne çıktı. Irmak Tokgöz, Genç Bayan B kategorisinde gülle atmada dördüncü olurken, İklim Aslan aynı kategoride 800 metrede üçüncü sırayı aldı. Derya Sayraman, Genç Bayan A Kategorisinde yüksek atlamada Grup-Bölge birincisi olarak altın madalya kazandı.

Sporcular, önümüzdeki Mayıs ayında Konya’da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.