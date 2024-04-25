Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Müdürlüğünün başlattığı “Minik eller, büyük hayaller” projesi kapsamında Faruk Kızıklı İlkokulunda minyatür resim dersi verildi. Ressam Figen Köprülü’nün öncülüğünde bir araya gelen 3/B sınıfı öğrencileri minyatür resim yaptı.

Minik eller, büyük hayaller projesi kapsamında Faruk Kızıklı İlkokuluna gelen ressam Figen Köprülü, 3/B sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere minyatür resim dersi veren Köprülü, minyatür resimler yaptırdı. Etkinliğe katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirirken, Figen Köprülü de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmak istediklerini söyledi. Sınıf öğretmeni Şükriye Şıkdağ’ da ressam Figen Köprülü’ye teşekkür etti. Resim yapmayı sevdiğini anlatan Ali Rıza Türkoğlu, “Yaptığım işten çok zevk aldım. Zevkli bir işti” dedi. Bora Karagözoğlu da, “Zevkli ve güzeldi. Bunları yaptığım için çok mutluyum” dedi. Su Çiftçi ise, “Ben bu çalışmadan güzel şeyler öğrendim. Hem eğlendim, hem de çok güzel resimler yaptım. Minyatür resimler yaptım. Figen öğretmenine teşekkür ediyorum” dedi. Ressam Figen Köprülü de, “ Biz de bu projeye destek olmak için unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan minyatür konusunda bilgi vermek üzere Faruk Kızıklı İlkokuluna geldik. Çocuklar bu eğitimden çok mutlu oldu. Çocukların heyecanını gördük. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah, böyle projelere devam ederiz” dedi. Ada Çakar ise, “ Bence bu etkinlik çok güzeldi. Herkesin yapmasını öneririm” dedi.