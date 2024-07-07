Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi’nde baba-oğul, 35 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Tatlısu Mahallesi’nde 35 yıldır kafe işletmeciliği yapan Hüseyin ve Anıl Başoğlu, "Yiyecekler Sizden, İçecekler Bizden" konseptiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu gelenek, yaz aylarının gelişiyle birlikte büyük ilgi görüyor.

Havaların ısınmasıyla, vatandaşlar evlerinde hazırladıkları kahvaltılıkları işletmeye getirerek, burada rahatlıkla tüketebiliyorlar. İşletmenin tek kuralı ise içeceklerin mekandan alınması. Orman yangınları riskinin yüksek olduğu dönemlerde, ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasak olması nedeniyle, bu güvenli ortam vatandaşlar için ideal bir alternatif sunuyor.

Anıl Başoğlu, işletmenin başına geçtiği günden bu yana babası Hüseyin Başoğlu ile birlikte hizmet vermeye devam ediyor. 35 yıldır sürdürülen bu geleneğe sadık kalan baba-oğul, Tatlısu Mahallesi’ndeki müşterilerine ekonomik çözümler de sunuyor. Yiyeceklerini evinden getirmeyen ziyaretçiler için gözleme, pide, lahmacun ve serpme kahvaltı gibi birçok lezzetli seçenek de mevcut. İşletme, sadece günlük müşteri ağırlamakla kalmıyor, aynı zamanda düğün, nişan, toplantı, seminer, evlenme teklifi ve doğum günü gibi özel organizasyonlara da ev sahipliği yapabiliyor. Bu anlamlı geleneği sürdüren Hüseyin ve Anıl Başoğlu, sadece kendilerine değil, tüm Tatlısu Mahallesi’ne de büyük bir hizmet sunuyor.