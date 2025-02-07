Kırmızı palmiye böceği, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında tespit edildi ve özellikle sahil bölgelerinde hızla yayıldı. Ancak, Erdek Belediyesi’nin bu böcek tehdidini şimdiye kadar yeterince ciddiye almadığı ortaya çıktı.

Yetkililer, 25 ağacın tamamen kuruduğunu kabul ederken, kaç ağacın daha tehlikede olduğu belirsizliğini koruyor. İzmir gibi bazı şehirlerde bu zararlıya karşı yıllar önce mücadele başlatılmış ve hastalıklı ağaçlar tespit edilerek imha edilmişti.

Başkan Karışık, vatandaşlardan hastalıklı görünen ağaçları belediyeye bildirmelerini istedi

Uzmanlar, hastalığın ilerlediği ağaçların hızla sökülmesi ve yayılımın önüne geçilmesi gerektiğini belirtirken, Erdek Belediyesi’nin henüz böceklerle mücadeleye tam anlamıyla başlamadığı ortaya çıktı. Başkan Karışık’ın "İzmir’den bir firmayla ilaçlama çalışmaları yapılacak" açıklaması, hastalığın daha önce tespit edilmesine rağmen neden bugüne kadar beklenildiği sorusunu gündeme getirdi.

Erdek’in simgelerinden biri olan palmiyeler birer birer yok oluyor. Yetkililerin geç kaldığı bu mücadelede, hastalık daha fazla yayılmadan gerekli tedbirlerin alınması isteniyor.