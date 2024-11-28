Balıkesir’in Erdek ilçesinde S.S. Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmada kooperatif başkanı ve muhasebecisi gözaltına alındı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddialara göre "görevi kötüye kullanma" ve “zimmete para geçirme” suçlamalarıyla S.S. Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne operasyon düzenledi. Kooperatif binası ve şüphelilerin evlerinde arama yapılarak, mali hesaplar incelendi. Yapılan incelemeler sonrası yaklaşık 7 milyon TL’yi zimmetine geçirerek yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı öne sürülen kooperatif başkanı S.T. ile kooperatif muhasebecisi Ö.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

S.S. Erdek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin başkanlık görevini aynı zamanda Erdek Belediye Başkanı olan Burhan Karışık yürütüyordu. Karışık, 30 Haziran’da gerçekleşen Genel Kurul’da görevi devretmişti.