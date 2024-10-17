2050’de net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Erdemir, 1’inci Yüksek Fırını’na hidrojen enjeksiyon denemesi yapacak.

Çelik sektöründe dünya çapında karbon emisyonu azaltma hedefleri ve yol haritaları belirlenirken, Erdemir de 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Türkiye çelik sektörünün önde gelen üreticilerinden Erdemir, ekim ayı içinde 1. Yüksek Fırını’na hidrojen enjeksiyonu denemesi gerçekleştirecek.

Erdemir, Erdemir Mühendislik ve Linde iş birliğiyle gerçekleştirilecek denemenin, Erdemir’in yeşil dönüşüm yolculuğunda bir dönüm noktası olacağı belirtildi. Çalışma kapsamında 1’inci Yüksek Fırın’a 2 gün boyunca 5 tüyerden hidrojen gazı verilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; şirket, Avrupa’da söz konusu uygulamayı gerçekleştiren üç çelik üreticisinden biri olacak. Erdemir Mühendislik de çelik sektöründeki bilgi birikimini, tasarımını yaptığı enjeksiyon sistemi ile ortaya koymuş olacak.