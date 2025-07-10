Terörsüz Türkiye yolunda atılacak tarihi adımın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi sabahı kamuoyuna “tarihi” bir açıklama yapması merakla bekleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, silah bırakma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir adım atılacak. Terör örgütü PKK yarın silah bırakmaya başlayacak. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü önemli bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürece ilişkin önemli bilgiler verdi. TV100'e konuşan Çelik, silah bırakma sürecinin MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulacak doğrulama mekanizmasıyla takip edileceğini söyledi. Devletin terörle mücadelesinde sadece güvenlik güçleri değil, aynı zamanda örgütün çözülmesini teşvik eden yasal düzenlemelerin de etkili olduğunu belirtti. Sürecin Süleymaniye bölgesinde gerçekleşeceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oluşturduğu mekanizmanın esas olacağını ifade etti. Silah bırakmanın üç ana kategoride ve fesih çerçevesinde gerçekleşeceğini, sürecin haftalara yayılabileceğini ancak kontrol altında olduğunu vurguladı. Devletin egemenliğinden taviz verilmediğini, sürecin tamamen devlet mekanizması tarafından yürütüldüğünü, üçüncü bir gözün söz konusu olmadığını söyledi. Komisyonun TBMM'de yakın zamanda kurulacağını ve tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığına dikkat çekerek dış unsurların provokasyonlarına karşı da takipte olduklarını söyledi. Erdoğan’ın cumartesi sabahı yapacağı konuşmanın, silah bırakma süreci başarılı şekilde ilerlerse, bu gelişmeler ve dış politika konularını da içereceğini aktardı. Konuşmanın kapsamlı ve derinlikli olacağını ve Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşamayı değerlendireceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi