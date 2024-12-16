Enflasyonu tek haneye indirecekleri mesajını yineleyen Erdoğan, "Emekliyi, çalışanı, memuru gözetecek; onların beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanları seferber edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, siyasette belediye borcu tartışmalarına da değinerek "Ne yapalım emeklinin, çalışanın hakkını savunmayalım mı?" dedi. Erdoğan, CHP'li belediyelere SGK borcu nedeniyle haciz işlemleri başlatılması hakkında, "Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

Beştepe'te "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Siyasette belediye borcu tartışmalarına da değinen Erdoğan "Ne yapalım emeklinin, çalışanın hakkını savunmayalım mı? Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"16,6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik görmüyoruz. Emekliye dönük hizmetlere her gün yenisini ekledik.

Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal Güvenlik destek primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

Gayemiz geride örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Türkiye'yi her alanda söz ve etki sahibi ülke haline getirmektir.

31 Mart seçimleri emeklilerimizin beklentilerinin en fazla istismar edildiği dönem olmuştur.

Emeklilerimize karşı dürüst olduk. Muhalefet emeklilerimize verdiği sözleri unuttu.

SGK'ya borçlarını ödemiyorlar. Devlete olan borçları hatırlatınca rahatsız oluyorlar. Ne yapalım 'Borcunuzu ödeyin' demeyelim mi? Emeklinin, işçinin, esnafın hakkını savunmayalım mı? Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar.

Türkiye ve Türkiye demekrasisi böyle bir siyaset tarıznı hak etmiyor. Siyasetin limanı ahlaktır, dürüstlüktür.

Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız.

Enflasyondaki düşüş eğilimi hızlanarak düşecek. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını biz başaracağız. Emekliyi, çalışanı, memuru gözetecek; onların beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanları seferber edeceğiz."