Her gün, ifade özgürlüğü adı altında 2 milyar insanın kutsal değerlerine yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığının yükselmesinin endişe verici olduğunu vurgulayarak, bu konuda her dinden insanın saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi sırasında, MIKTA üyeleri olan Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bu buluşmada, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'yu selamladı ve konuşmasına başladı.

Erdoğan, MIKTA'nın küresel iletişim ve ortak sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla 10 yıl önce hayata geçirildiğini belirterek, MIKTA'nın bu süreçte ortak vizyon ve değerler üzerine önemli adımlar attığını ifade etti. Ayrıca, küresel refah ve istikrarı tehdit eden faktörlerin çeşitlendiğini ve derinleştiğini belirterek, mevcut uluslararası sistemlerin sürdürülebilir barış, güvenlik ve refahı sağlama konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

TERÖRİZMLE BİRLİKTE ARTIŞ GÖSTERDİ

Erdoğan, uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da arttığını ve yayıldığını kaydederek, bu olumsuz gelişmelerin daha fazla dayanışma, anlayış ve hoşgörü gerektirdiğini vurguladı. Aynı zamanda, uluslararası kuruluşların sorunlara çözüm üretme yeteneklerinin azaldığına dikkat çekti ve bu nedenle çok taraflılığın güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün arkasında bu durumun yattığını belirtti.

Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygının ve bir arada yaşama kültürünün önemini vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında kutsal değerlere yönelik saldırılara izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Her dinden insanın bu tür saldırılara karşı çıkması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu konuda tepkilerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Erdoğan, uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliği yüksek, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkili hale getirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, MIKTA gibi platformların bu anlamda önemli bir rol oynadığını ifade etti ve tüm dünyayı etkileyen gıda kriziyle mücadeleye yapıcı katkılarda bulunmayı umduğunu dile getirdi. Birlikteliklerinin krizlerle ve yeni zorluklarla başa çıkmada yardımcı olmasını diledi.