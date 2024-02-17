Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Rizeliler, hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Sevdasını göğsümde taşımaktan iftihar ettiğim Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini, kadirşinaslıhını, daima yanımızda hissetiğimiz Rize'yi bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Birileri bizim Rize'yle birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan şu sevdamızı anlayamıyorlar. Bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizi bir türlü idrak edemiyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Cumhuriyet mitingleriyle milletin iradesini gasp etmek istediler, Gezi hadisesiyle sokaklarımızı terörize etmeye kalktılar.

"GÜNEYİMİZDE BİR TERÖRİSTAN KURMAYA ÇALIŞTILAR, HEPSİNİ BERABER BOŞA ÇIKARDIK"

17-25 Aralık girişimiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olaylarıyla ülkemizin bir parçasını bizden koparmayı denediler. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kastettiler. Teröristlere binlerce TIR dolusu silah sağlayarak hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Ekonomimizi mahvetme, bu tür tehditlerle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik ne siyasi ne diplomatik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik. Sizinle beraber... Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır, 85 milyonun her bir ferdidir. Siz, bu kardeşinize sahip çıktınız. Bize destek oldunuz, biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, inandınız, teveccüh gösterdiniz. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla hizmet ve eser üreterek hamdolsun yerine getirdik. Durmadık, usanmadık... Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz.

"RİZE'DEN REKOR OY BEKLİYORUM"

Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok net biçimde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum, ana ocağım Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum.

85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Her kesimden insanımızın arasında nifak duvarları ördüler. Geçmişte gerçekten çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi, evlatlarımızı, ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Bu kavgalardan en büyük zararı millet ve devlet olarak biz gördük. Ekonomimiz kan kaybetti. Toplumsal huzurumuz bozuldu. Kardeş kardeşe, komşu komşuya düşman edildi. Demokrasimiz yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadı. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki değişimi, dönüşümü, yenilikleri, teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler.

"ÜLKEMİZİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BU CENDEREDEN KURTARAN HAMDOLSUN BİZ OLDUK"

Bu fasit daireyi kırmaya çalışan, devlet ve siyaset adamlarını ise ya şehit ettiler ya linç ettiler ya da elini kolunu bağladılar. Merhum Menderes, ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı ve arkası hiç kesilmedi. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birleri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk.

'AK Parti burada'

CHP yönetimini haklı olarak eleştirirken CHP'li vatandaşlarımızın siyaset kurumundan umut kesmelerinin önüne geçeceğiz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tek tek anlatarak bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, asla alternatifsiz değilsiniz. Hele hele CHP'nin iş bilmez, beceriksiz, sadece kendi kariyerini düşünen idarecilerine mecbur ve mahkum değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki AK Parti ve Cumhur İttifakıyla hizmet, eser, yatırım ve projede yarışabilecek hiçbir siyasi hareket yoktur. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, sizin kaygılarınızı istismar edenlere, size bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız?