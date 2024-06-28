Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına engel olacak bir durum yok. Geçmişte olduğu gibi, ilişkilerimizi aynı şekilde sürdürebiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir amacımız yok. Suriye halkını kardeş bir topluluk olarak görüyoruz. Daha önce sayın Esad ile çeşitli görüşmeler yaptık, aile görüşmeleri dahi gerçekleştirdik. Bugün olmadığı gibi yarın da olmayacak diye bir şey yok," ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde bu tür birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin doğru yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Yıkılan binalarda da sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan dolayı yıkım olmuş. Bunun birçoğunda maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı açık net söylemek isterim. Ben belediye başkanlığından gelmiş Cumhurbaşkanıyım, böyle şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de biz kentsel dönüşümle, TOKİ ile verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı şekilde verdiysek, istiyoruz ki Türkiye genelinde bu tür yapılarla ilgili adımlarımızı atalım.

Gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz

Cumhur İttifakı'nın temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık. 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.

Suriye halkı bizim kardeş halkımız

Diplomasi ilişkisi kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi hedefimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık, yarın olmaz diye bir şey mümkün değil, yine olur.