Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'taki temaslarını dün tamamlayarak akşam saatlerinde Washington'a gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüşecek olan Erdoğan, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House'ta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşme için Blair House'tan ayrılarak Beyaz Saray'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan Blair House'a protokol kuralları gereği araçla geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'ın kapısında samimi bir şekilde karşıladı. İki lider daha sonra ikili görüşme için Oval Ofis'e geçti. Trump'ın yakasında F-35 rozeti dikkat çekti.

"Ülkesinde ve Avrupa'da çok saygı duyuluyor"

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada olmak güzel. Uzun zamandır dostuz ve 4 yıl boyunca adaletsizce ve biliyorsunuz hileli seçim sonrasında sürgündeyken de dosttuk. Çok saygı duygulan bir insan. Ülkesinde ve Avrupa'da çok saygı duyuluyor. Kendisine burada ağırlamak Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Türkiye ile ticaret yapıyoruz. Buna devam edeceğiz, ticareti devam ettireceğiz. F-16, F-35 almak istiyorlar. Bunlarla ilgili konuşacağız. Çok şeyi halledeceğiz. Kendisine büyük bir saygı duyuyorum. Hatırlayacak olursanız rahip Brunson'ı serbest bıraktı. 35 yıllığına hapse atılmıştı. Bunun durması gerekiyordu. Cumhurbaşkanını aradım ve kendisini serbest bıraktı. Bizim için çok önemliydi. Bunu asla unutmam. Brunson'ı 35 yıllık hapisten kurtardı. Brunson'ın sağlığı da çok iyi" dedi.

"Türkiye- ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu ziyaretimizi Birleşmiş Miletler Genel kurulu iç içe geldiği dönemde gerçekleştirmiş için çok mutluyuz. Gerek Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusunu gerek F-16 konusu gerek Halk Bankası ile aramızdaki ilişkileri konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Heybeli Ada konusunda üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönünce Bartholomeos ile de bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" ifadelerini kullandı.



"Putin durmalı"

Erdoğan'a yanıt veren Trump, "Yanımda oturan kişi çok zorlu. Net fikirleri olan harika biri. Ülkesinde çok iyi şeyler yapıyor. Hem savaş hem de ticaret konularında çok iyi ilişkilerimiz var. Rusya'dan petrol alımını durdurmasını açıkçası. Ukrayna'ya saldırmaya devam ederken bu kadar insan hayatını kaybetti. Rusya'nın ekonomisi şu an çok kötü vaziyette. Bu kadar insanı boşuna öldürüyorlar. Geçen hafta 700'den fazla kişi hayatını kaybetti Ölen Rusyaların sayısı daha fazlaydı. İnsanların yaşamları boşa gidiyor, bunu durdurmalıyız. Putin durmalı. Çok harika ticaret anlaşmaları yapacağız. Türkiye ile çok iyi işler yapıyor" ifadelerini kullandı.



"F-35 konusunda konuda ciddi görüşmeler yaptık"

Liderlerin açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Trump, F-35 sorusunu yanıtlayarak, "Patriotları da görüşeceğiz. F-35'leri de tüm konuları da görüşeceğiz. Satın alacaklarımız konusunda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Biliyoruz ki F-35'leri istediğini biliyorum. Bu konuda ciddi görüşmeler yaptık. F-16'lar da çok iyi durumlarda. İhtiyacı olanlar var, onları da halledeceğimizi düşünüyorum. Bizim de istediğimiz şeyler var" dedi.



Erdoğan: "Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'a yanıt veren Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede muazzam etkisi var kendisinin" dedi.



"Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz"

CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Çok kısa sürede olur. Eğer güzel bir toplantı yaparsak derhal de olabilir" dedi.

ABD ürünlerine yönelik vergilerin kaldırılmasına ilişkin konuşan Trump, "Bu konudan da bahsedeceğiz. Bu konuda kendisiyle görüşeceğiz" dedi.

Rus petrolü konusunda NATO ülkeleriyle yapılacak görüşmeler değinen Trump, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"NATO ülkeleri Rus petrol alma konusunda hayal kırıklığına neden oldular. Ama harika işler de yaptılar. Savunma harcamalarını yüzde 2'den 5'e çıkardılar. Gerçekten bu ödemeyi yaptılar. Ciddi miktarda ABD askeri teçhizat satıyor. Biden'ın yaptığı gibi ücretsiz vermiyoruz. Çok fazla ekipman satın alıyorlar. Bunu Ukrayna'da yapıyor. Ücretini ödeyerek alıyorlar. Biden 350 milyar dolarlık silahı ücretsiz verdi. Ben başkan olsaydım, bu savaş kesimlikle başlamazdı ve yaşanmazdı."

"Orta Doğu liderleriyle geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze konusunda aynı noktada olup olmadığı sorulan Trump, "Şu andaki duruşunu bilmiyorum ama Gazze'yi bitirmek istiyoruz. Bölge liderleriyle görüştük. Orta Doğu liderleriyle geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nda harika bir toplantı gerçekleştirdik. Bu noktada bir çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz. Rehineleri geri getirmemiz gerekiyor. Önceki rehineleri de biz aldık. Ama görünüyor ki 20 canlı ve 38 ölü rehine var. Bunların aileleri de cansız bedenlerini geri almak istiyorlar. Bölgelerdeki en güçlü liderlerle çok iyi görüşme yaptık. Ve anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

NATO'nun hava savunmasının geliştirilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Trump, "Biz NATO'dayız hepsi yüzde 5 savunma harcaması yapmayı kabul etti. Kimse 6 ay önce bunu yapmayı düşünmezken bizimle harika ilişkilerimiz var. NATO ülkelerinin bizimle olan ilişkileri hiç olmadığı kadar güçlü. Eskiden yüzde 2 gibi bir rakam varken bile ödemezlerdi. Her şey ABD öderdi. Yüzde 5'e çıkardık ve şimdi bunları ödüyorlar. Bu paralardan bize ödedikleri gibi çok sayıda füze sistemlerini kendilerine sağlıyoruz. Yüzde 2'den yüzde 5'e çıkardık. Biden bunu çok önceden yapmalıydılar. Biden döneminde 350 milyar dolar ödeme yaptık, bu her şeyi daha kötüye götürdü" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'ye F-35 verilip verilmeyeceğine ilişkin, "Türkiye'ye savaş uçakları verilmesini görüşüyoruz" dedi.



"(Gazze) Bunu çözebileceğimizi düşünüyorum ve umuyorum da"

Gazze konusunda bir adım olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bugün olabilir. Suudi Arabistan'la güçlü bir diyalogumuz var. 4-5 gerçek lider var diyebilirim. Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün liderleriyle görüştük. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda çok şeye karar verildi. İsrail'le de görüşmem gerekiyor. Bunu çözebileceğimizi düşünüyorum ve umuyorum da. Ama rehineleri geri istiyoruz. Eskiden olduğu gibi değil hepsini birden istiyoruz. ABD'lileri geri getirdik. Hepsini tek seferde geri istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın rehinelerin serbest bırakılması konusunda yardımcı olup olamayacağı sorulan Trump, "Bu konuda bilmiyorum açıkçası. Çok iyi bir konumdayız. Bunun çözülmesini isteyen çok insan var. Harka liderler var orada. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Neler olacağını göreceğiz" dedi.



"Erdoğan, Putin ve Zelenskiy tarafından çok saygı görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i masaya oturtma girişimlerine yönelik konuşan Trump, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Erdoğan, Putin ve Zelenskiy tarafından çok saygı görüyor. Herkes çok saygı gösteriyor. Ben de saygı duyuyorum Bu konuda çok büyük bir etkisi olabilir. Erdoğan tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum. Ama kendisinin yapacağı en iyi şey Rusya'dan doğalgaz ve petrol almamak olacaktır. Bunu yapacak olursa en iyisi olacaktır. Putin'i benim tanıdığım gibi tanıyor. Yedi savaşı bitirdim. Bunlardan en kolayının Rusya olacağını düşünmüştür. Ancak Putin ile ilgili büyük hayal kırıklığına uğramış durumdayız. 1 milyon asker kaybettiler. Tüm bu bombardımanı düşünecek olursanız toprak alamadılar. Ancak ben kimseye kağıttan kaplan demem ama Rusya milyonlarca dolar harcadı. Askerlerinin hayatlarını heba ettiler ama hiç toprak alamadılar ama artık durmalarının zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan benden yaptırımları kaldırmamı istedi, kaldırdım"

Suriye'ye yönelik konuşan Trump, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Erdoğan Suriye'de başarılı bir mücadelenin sorumlusu ve geçmiş liderlerden kurtulmasının sorumlusu Erdoğan'dır. Bunu başarı olarak almıyor ama büyük bir başarı. 2 bin yıldır bunu yapmaya çalışıyorlardı. Ama bu başarıyı kabul edin. Yaptırımları kaldırdım çünkü nefes almaları için bunu yaptım. Yaptırımlar çok güçlüydü. Bugün çok büyük bir açıklama yapabiliriz. Bu zaferin sorumlusu kendisiydi. Bu Türkiye için büyük bir zaferdir. Bu zaferin sorumlusu Erdoğan'dır. Suriye üzerinde söyleyeceği çok şey var. Ama onun ricası, Suudi Arabistan ve Katar'ı ricasıyla yaptırımları kaldırdım. Yaptırımlar devam ediyor olsaydı hayatta kamaları mümkün olmazdı. Onlara fırsat verebilmek, nefeslenmeleri için yaptırımları kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan benden (Suriye'ye) yaptırımları kaldırmamı istedi, kaldırdım."