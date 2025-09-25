Ekin Kitapevi tarafından basılan eser tüm kitap marketlerde satışa sunuldu. AFAD Şube Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından, kurumunda edindiği tecrübeler ile ülkemizde yaşanan afetleri kaleme alan Burhanettin Aydınlı, eserini ise 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere ve yakınlarına ithaf ettiğini açıkladı.

Afetler öncesi ve afetler sonrasında yaşanan felaketlerde insanların bakış açısını detaylıca anlatılan kitapta, insan afetlerin nasıl oluştuğunu değil afetlerin neden meydana geldiğini de sorguladığı anlatıyor. Afetlerin sosyolojisini en iyi anlatan kitaplardan biri olan eserde, afetleri doğal olaylar olarak yorumlayan insanların bakış açılarını değiştirecek çok önemli bilgilere de yer veriliyor.

İnegöl'de ikamet eden AFAD Bursa Şube Müdürü Burhanettin Aydınlı ilk eserini ise tanıtmaya başladı. Yıldırım Gazetesini de ziyaret eden Aydınlı, kitabını gazetemizin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar'a imzalayarak hediye etti.

BURHANETTİN AYDINLI KİMDİR?

Burhanettin Aydınlı, 1966 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Risk Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Meslek hayatına başlamadan önce beş yıl boyunca Milli Gazete de muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. 1988 yılında Manisa’nın Kırkağaç ilçesine Sivil Savunma Memuru olarak atandı. 1994 yılında İnegöl ilçe Sivil Savunma Müdürü olarak atandı ve bu görevinin dışında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığını da 2009 yılına kadar sürdürdü. 2010 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulmasının ardından, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Yazarlık hayatına da aktif olarak devam eden Aydınlı, Milat Gazetesi, Bursa’da yayım yapan A Gazete ve bursainternetgazetesi.com ve acilgundem.com.tr sitelerinde afet, acil durum yönetimi ve güncel konular üzerine serbest köşe yazıları kaleme almaktadır. 1999 Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremlerinde Kriz Yönetim Merkezlerinde altı ay süreyle görev yaptı. Ayrıca, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay ilinde bir ay süreyle aktif sahada görev almıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Burhanettin Aydınlı, afet yönetimi alanındaki deneyim ve birikimlerini saha çalışmaları ve yazılarıyla kamuoyuna aktarmaya devam etmektedir.