Yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri yer verdi:

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına olan sarsılmaz desteğimizi şahsım ve milletim adına en güçlü duygularla ifade etmek istiyorum.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinli kardeşimizin şehit düştüğü Gazze’ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılması zaruri bir hal almıştır.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik.

Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz.

Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir.

Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır.

Türkiye, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırdır.

Mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artırarak devam ettireceğiz.