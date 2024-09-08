Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin isimli genç kızın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, sabah saatlerinde naşına ulaşılan Narin'e Allah'tan rahmet dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

''Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.''

Erdoğan, Narin'in kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin 19 gün boyunca yoğun bir şekilde arama çalışmaları yürüttüğünü, ancak umut veren bir haber alınamadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Narin'i katledenlerin adalet önünde hesap vereceklerini vurgulayarak, adli sürecin takipçisi olacağını belirtti.

"Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağım," ifadelerini kullandı