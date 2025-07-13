Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin hala birinci parti olduğunu söylemesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu ifadeye karşı çıkmış ve birinci partinin CHP olduğunu savunmuştu.

Siyasi partiler arasındaki “birinci parti” tartışması gündemdeki yerini korurken, PİAR Araştırma Şirketi Temmuz ayında yaptığı anketle bu tartışmalara ışık tuttu.

Araştırma sonuçlarına göre, CHP yüzde 32,5 oy oranıyla en fazla desteğe sahip parti olarak öne çıktı.

7-9 Temmuz tarihleri arasında 26 farklı ilde, 3 bin 160 kişiyle yapılan ankette katılımcılara “ Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?” sorusu yöneltildi. Elde edilen veriler, AK Parti’nin yüzde 30,2 oy oranında kaldığını ortaya koydu.

Temmuz ayının ikinci anketinde de tablo değişmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Birinci parti AK Parti” açıklamasına rağmen, son iki ankette de CHP birinci sırada yer aldı.