Sıcak havaların etkisini gösterdiği yaz aylarında kalp sağlığını korumak belki de her zamankinden daha önemli hâle geliyor. Özellikle yaşlılar, kalp hastalığı olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olması büyük önem kazanıyor. "Vücut ısısı, normalde metabolizma tarafından belirli bir dengede tutulur. Ancak dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde kalp, vücut ısısını düşürmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu durum özellikle kalp-damar hastalıkları olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyen Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, sıcak havalarda kalp ile ilgili sorunlar yaşamamak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Sıcak havalar tehdit ediyor

Prof. Dr. Onur Akpınar, sıcaklık arttıkça vücudun terleme yoluyla serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Fakat aşırı terleme, vücuttan su ve elektrolit kaybına yol açar. Bu durum, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve bayılma gibi sorunlara neden olabilirken, kalp ritmini de olumsuz etkileyebilir. Yeterince sıvı alınmadığında kan daha yoğun hale gelir ve kalbin pompalama yükü artar. Bu durum ise kalp krizine kadar uzanabilecek riskler oluşturur. Özellikle kalp yetersizliği ya da damar tıkanıklığı olan bireyler için sıcak havalar tehlikeli olabilir. Günün en sıcak saatlerinde (genellikle 11.00 ile 16.00 arası) dışarıda bulunmamak, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak ve gölgede kalmak önemli koruyucu önlemler arasında yer alır. Ancak mutlaka dışarıya çıkmanız gerekiyor ise şapka veya şemsiye kullanın, açık renk ve pamuklu giysileri tercih edin" diye konuştu.

Bol sıvı tüketin

Bol su içmek, susamayı beklemeden sıvı almak ve tuz dengesine dikkat etmenin kalbin sağlıklı çalışmasına yardımcı olduğunu kaydeden Akpınar, "Ayrıca gazlı içeceklerden, aşırı kafeinden ve alkolden uzak durmak da faydalıdır. Yaz aylarında hafif, dengeli ve tuz oranı düşük beslenme tarzı tercih edilmelidir. Ağır, yağlı ve sindirimi zor yemekler kalbin yükünü artırır. Gün içerinde potasyum, magnezyum ve sodyum dengesini korumak için taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Serin ortamlarda bulunmak, gerekirse vantilatör veya klima kullanmak kalp sağlığını korumak açısından yardımcı olur. Ancak klimalı ortamlarda ani ısı değişimlerinden kaçının. Klimanın üflediği havanın doğrudan üzerinize gelmesine izin vermeyin" dedi.

Doktor kontrollerini aksatmayın

Prof. Dr. Akpınar, bazı tansiyon ilaçları ve idrar söktürücülerin vücuttan su kaybını artırabildiğini ifade ederek, "Bazı ilaçlar ise güneş ışığı hassasiyeti nedeniyle ciltte reaksiyona yol açabilir. Bu ilaçları kullanan bireyler yaz aylarında doktorlarına danışmalı, doz ayarlaması konusunda bilgi almalıdır. Sıcak havalarda yapılan ağır egzersizler kalbi zorlayabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Egzersiz yapmak isteyen kişiler, sporlarını sabah erkenden ya da akşam saatlerinde yapmalıdır. Yüksek sıcaklıklar yalnızca kalp hastalarını değil, sağlıklı bireyleri de etkileyebilir. Ani sıcaklık değişimleri ya da güneş altında uzun süre kalmak, kalp üzerinde stres oluşturabilir. Bu nedenle kalbinde sorun olmayan kişilerin bile yaz aylarında dikkatli olması gerekir" şeklinde konuştu.