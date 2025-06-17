ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi

Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı'ndan aktarıldı.

İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet döngüsünün tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

https://twitter.com/iletisim/status/1934908841952485385

Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü olmadığını belirten Erdoğan, çatışmaların diplomatik temaslarla sona erdirilmesi için Türkiye’nin çalıştığını vurguladı.

İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi takdirde Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.