İlçe başkan adaylarını Efkan Ala’nın Bursa’da açıklaması bekleniyordu. Bir anda programda olmayan sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya gelip adayları bizzat kendi açıklayacağı duyuruldu. Peki bir anda bu gelişme nasıl yaşandı?

Parti içi temayül yoklamaları, Bursa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe ve il yönetim kurulunun görüşleri ile ilçelerde yapılan anketleri değerlendiren AK Parti Seçim Strateji Kurulu, aday adayları içerisinde ön plana çıkan 2 ya da 3 ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Önerilen isimler arasından bir isim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Yani aslında tüm ilçe adayları belirlendi. Ancak her ne olduysa Salı günü açıklanması beklenen adayların duyurusu Eskişehir’de ki aday tanıtım töreninde yapılan bir görüşmeyle Cuma’ya kaydırıldı.

Aldığım bilgilere göre AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Eskişehir’de düzenlenen aday tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Partisinin aday tanıtım töreninde kendilerini görmek istediklerini iletti. Erdoğan bu talebe “olur” yanıtı verince hemen en müsait gün belirlendi.

Bana göre çok doğru bir hamle yapıldı. Düşünsenize İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir adayları kendi şehirlerinde açıklandı. Bursa’nın adayları aynı şekilde açıklanmasaydı, seçmen gözünde farklı bir düşünce oluşabilirdi. Bu talebe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “olur” vermesi Bursa’yı önemsediğini de göstermiş oldu.