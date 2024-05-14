Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında açıklanan tasarruf paketi konusunda Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Başkan Yardımcıları ile beraber tüm personelini yapılacaklarla ilgili bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Başkan Yardımcıları belediye personelini toplayarak gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını söyledi. Personele hitabetine göreve başladıkları günden bu yanda yapılanları ve personel yapılanmasını anlatarak başlayan Başkan Dinç, “Göreve başladığımız günden bu yana Erenler Belediyesi ailesi kavramını hep birlikte oturttuğumuzu düşünüyorum. Ben seçilmiş bir başkanım fakat sizlerin de abisiyim. Bunu böyle bilmenizi isterim. Kanun ve nizam çerçevesinde çalışmaya devam ederken, aynı zamanda her türlü probleminizi de Şenol abinize iletebilirsiniz. Halkın içinden geliyorum. Bu yüzden otobüse biniyorum, bu yüzden kahveye gidip sohbet muhabbet ediyorum, bu yüzden hiçbir ayrımcılık talep etmeden her bir vatandaşımız gibi günlük rutinlerimi gerçekleştiriyorum. Belediye Başkanlığı’nın vermiş olduğu yetki ve kapsamı mesai saatleri içinde tabii ki kullanıyorum. Bundan ötürü tasarruf tedbirleri çokta alışık olmadığımız bir şey değil. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca yapacağımız projelerimiz konusunda da Erenler’li vatandaşlarımız müsterih olsun, tedbirler kapsamında yapılacak projelerimizi de ona göre planlıyoruz” dedi.

Başkan Dinç’in ardından konuşan Başkan Yardımcısı Banu Yeşil ve Yusuf Söğütdelen tüm personeline teşekkür etti. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde personellerin neler yapması gerektiğini anlatan Başkan Yardımcıları Banu Yeşil ve Yusuf Söğütdelen personellerin evlerinde nasıl tasarruf ediyorlarsa belediyede de aynı hassasiyeti gösterilmesini rica ederek, araçlardan, malzeme kullanımına demirbaşların sağlıklı kullanılmasından, zamanın verimli kullanılmasına kadar birçok alanda yapılacakları detaylıca anlattı. Toplantı sonunda personellerin görüşlerini alan Başkan Yardımcıları, önümüzdeki süreçte de hem gelir arttırıcı faaliyetlerin yoğunlaşacağını hem de tasarruf tedbirlerinin daha etkin gerçekleştirileceğini belirtti.