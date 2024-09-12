Park ve bahçelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Saha çalışmalarımız kapsamında ekiplerimiz park ve bahçelerde ot kesimi, ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Erenler Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Koordinatörlüğü ekipleri park ve bahçelerde ot kesimi, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “İlçemiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha çalışmalarımız kapsamında ekiplerimiz park ve bahçelerde ot kesimi, ilaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. En kıymetlilerimiz olan evlatlarımızın daha güzel, daha konforlu alanlarda zaman geçirebilmeleri için park ve bahçelerimizde ilaçlama, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.