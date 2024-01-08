Tekirdağ’a bağlı Ergene ilçesinin Yeşiltepe ve Vakıflar Mahallelerinde yapımına başlanan anaokulu inşaatlarını yerinde inceleyen Ergene Kaymakamı Kadir Duman, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımına başlanan 4 sınıflı anaokulunun zemin hazırlığı sürecini yerinde inceledi. İhaleyi alan firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Duman, okulun 2024 yılının Ağustos ayına kadar bitirilerek yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesini isteyerek planlamaların buna göre yapmalarını belirtti.

İlçede eğitim yatırımlarının devam edeceğini belirten Kaymakam Duman, Vakıflar Mahallesi’nde de hayırsever merhume Gülcan Bediz adına yapımına başlanan 2 sınıflı prefabrik anaokulunun zemin hazırlığı sürecini yerinde inceledi. Firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Duman, okulun 3 ay içinde bitirilmesini isteyerek, çocukların eğitimine katkı sunan merhume Gülcan Bediz’e rahmet dileyip hayırsever ailesine teşekkür etti.