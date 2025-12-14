Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yıllar içerisinde yıpranma ve deformasyon oluşan Tarihi Çark’ı eski ihtişamına kavuşturmak için düğmeye bastı. Başlatılan yenileme çalışmaları, çarkın tarihi ve kültürel dokusunu korumayı amaçlıyor.

Şehrin görsel hafızasında önemli bir yere sahip olan yapının restorasyonunda tüm detaylar titizlikle ele alınıyor. Çalışma kapsamında Ahşap yüzeyler yenilenerek yapıya estetik bir görünüm kazandırılacağı, Merdivenler ve çark kulesinin zirvesindeki seyir alanı yenileneceği ve tarihi yapının en önemli kısmı olan Çark’ın mekanizmasının baştan sona elden geçeceği bildirildi.

"Yeniden hayat bulacak"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Şehrimizin simgelerinden biri olan Tarihi Çark’ta yenileme çalışmalarımıza başladık. Merdivenler, seyir alanı, ahşap yüzeylerin yenilenmesi ve çarkın mekanizma bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle tamamlanacaktır. Sakarya’nın tarihi ve kültürel alanda önemli simgelerinden biri olan yapı, çalışmalarla birlikte yeniden hayat bulacak ve ziyaretçilerini ağırlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bakımların tamamlanmasıyla birlikte, Tarihi Çark’ta uzun yıllardır kesik olan su akışı yeniden sağlanacak ve yapı, Sakarya’nın merkezinde dinamik bir simge olarak yerini alacak.