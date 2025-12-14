Bilecik’te yol kenarına atılan ve içinde ekmek hamuru tespit edilen 15 çuval temizlik ekiplerince alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi vadi park yolu üzerinde yol kenarına atılmış 50’şer kiloluk çuvalları gören vatandaşlar durumu hemen belediye bildirdi. İhbar üzerine Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler çuvalların içinde ekmek hamuru görünce şok oldular. Hemen çuvalları araçlara yükleyen ekipler alanda da temizlik yaptı.