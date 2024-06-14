Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (TREPAŞ), Ergene ilçesinde açtığı yeni tahsilat merkezi ile vatandaşların fatura ödemelerini kolaylaştırdı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerinde 1,2 milyonu aşkın aboneye hizmet sunan kurum, müşteri memnuniyetini artırma çalışmaları kapsamında Ergene’de yeni bir tahsilat veznesi açtı.

Tahsilat veznesinin açılış törenine, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, TREPAŞ Genel Müdürü Burak Savaş, Genel Müdürü Reşit Bilgili, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, Çorlu İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü Özkan Kara, MHP Önceki Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Ak Parti Ergene İlçe Başkanı Hasan Şen, MHP Ergene İlçe Başkanı Nihat Arslan, İşletmeler Müdürü Ali Uraz, Tahsilat Müdürü Mehmet Çelikel, Faturalama ve Alacak Yönetimi Müdürü Gürcan Gönenç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vezne açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Müdürü Burak Savaş “Kurumlarının elektrik faturaları yeni veznemiz ile birlikte 37 adet yetkili vezneden ücretsiz olarak ödenebilmektedir. Yetkili veznelerimize ilave olarak Turkcell mağazaları, Şok marketler, Türk Telekom mağazaları ve 19 anlaşmalı banka aracılığı ile de faturalar ücretsiz ve güvenli olarak ödenebilmektedir. Vatandaşlarımızın elektrik faturaları ödemelerinde kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş vezneleri kullanmaları gerekmektedir" dedi.