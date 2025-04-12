Toplantıda dev bir ekranda sunulan görseller eşliğinde konuşan Aydın, belediyenin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Marmara Bölgesi’nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi’nin nüfusunun 885 bin 441 olduğunu belirten Aydın, bu nüfusun %51’inin kadın, %49’unun erkek olduğunu vurguladı. İlçede toplam 136 mahalle bulunduğunu söyleyen Başkan, Osmangazi Belediyesi'nin 71 bin 400 hektarlık bir alanda hizmet verdiğini ifade etti.

Hizmet Binaları ve Ekonomi

Belediyeye bağlı 6 farklı kategoride toplam 92 hizmet tesisi olduğunu belirten Aydın, Osmangazi'de bulunan 1.058 adet sanayi iş yerinin 1,22 milyar $ ihracat yaptığını açıkladı. İlçede 8.272 esnafın faaliyet gösterdiğini, 32.806 adet ise iş yeri bulunduğunu kaydetti.

Kültürel Miras ve Personel Yapısı

Başkan Aydın, Osmangazi sınırları içinde toplam 1.779 tescilli yapı bulunduğunu; bunların 1.709'unun sivil mimari örnekleri olduğunu belirtti. Belediyede 3.090 personelin görev yaptığını söyleyen Aydın, çalışanların büyük bir bölümünün saha hizmetlerinde istihdam edildiğini belirtti.

“Barışın ve Gelişimin Kalbi Osmangazi”

Sunum sonunda konuşan Başkan Aydın, “Osmangazi için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin merkezine insanı koyduk. Osmangazi’yi daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirme hedefimiz doğrultusunda durmadan ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.