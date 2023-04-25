CHP 2.bölge milletvekili adayı Erkan Dönmez ve Hasan Öztürk, BAL-GÖÇ derneğinde meşalelerle karşılanırken “Ben sizden biriyim var gücüm ile çalışacağım” dedi.

CHP 2. Bölge milletvekili adayları Hasan Öztürk, Erkan Dönmez, Millet İttifakı ilçe Başkanları ve yönetim kurulu üyelerin geniş katılımı ile BAL-GÖÇ ziyaret edildi.

Dernek Binası girişinde meşalelerle karşılanan CHP 2. Bölge milletvekili adayı Erkan Dönmez, “Evladı Fatihan dediğimiz göçmen vatandaşlarımızın vatanına, milletine, bayrağına ve Atatürk' e sıkı sıkı bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim ben sizden biriyim sizinle beraber sizlere hak ettiğiniz hizmeti getirmek için var gücüm ile çalışacağım."

İBRAHİM USLU