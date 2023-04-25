Kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

Fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek için yüzde 25'lik bir artış sınırı getirilmişti.11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde geçerli olan uygulamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV ekranlarında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı.

Kira düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı

Gerçek, Bozdağ'a, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz.'' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek." diye sordu.

Yüzde 25 artış sınırı uzatılıyor

Adalet Bakanı Bozdağ kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını duyurdu.Ayrıca Bozdağ fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını da söyledi.

Fahiş zamlara hapis cezası gündemde

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezasının gündemde olduğunu da ifaden eden Bozdağ, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.

HABER MERKEZİ