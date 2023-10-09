İstanbul'da Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilen Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 11 yaşındaki bir çocuk, 22 yaşındaki bir imamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İddiaları inkar eden imam ise tutuklandı. Süleymancılara ait olduğu belirtilen yurtta yaşanan cinsel istismar olayı kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Olayın yargıya taşınmasının ardından, öğrenci Y., "Hoca beni yataktan alıp odasına götürüp cinsel istismarda bulunuyordu. Bu eylemi ilk kez yaz tatilinden yaklaşık 6-7 ay önce başlattı. Bana arkadan yaklaşıp cinsel istismarda bulundu. Bu tür eylemleri birçok kez gerçekleştirdi. Kaç kez olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Cinsel istismara maruz kalan çocuğun annesi G. ise, "İmamın tutuklanması yeterli değil, bu Süleymancı yurt kapatılmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, yurt avukatları tarafından "Bir çürük elma yüzünden kurumu mu kapatıyorsunuz?" şeklinde eleştirildiğini belirten G., hala velilere resmi bir bilgi verilmediğini ifade etti.

Olayın açığa çıkmasının ardından yurt mühürlendi ve müdür açığa alındı. İddiaların soruşturulması ise devam ediyor.