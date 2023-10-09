Diyarbakır'da gençleri yanıltarak terör örgütü PKK'nın kamplarına katılmalarını teşvik eden şüpheli, Kocaeli'de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin ifadesi sonrasında tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Kuzey Irak'taki kamplarında eğitim alan ve Türkiye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunan M.B.'yi takibe aldı. Yapılan operasyonlar sonucunda M.B.'nin, Kocaeli ve İstanbul'da gençleri kandırarak Kuzey Irak'taki terör örgütü kamplarına götürdüğü tespit edildi. M.B.'nin, hem örgüt kamplarında hem de örgütün şehir yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi. Diyarbakır'da bulunduğu belirlenen M.B., şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve Kocaeli'ye getirildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.