“Merdiven altı yayınlarla mücadele edeceğiz”

Bursa’da düzenlenen bölge toplantısında konuşan Genel Müdür Erkılınç, “Tüm yayınlar için vergi borcu sorgulaması, borçların kapatılması uygulamasına kanun gereği devam edeceğiz. Bizlerin ve sizlerin el birliğiyle yapması gereken merdiven altı yayınlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Herkesin çok iyi bildiği bu kara delik sistemini bozmamız gerekiyor. Kaçak ilanların önünü kesmemiz gerekiyor. Gelin bu günü milat kabul edelim. Bu merdiven altı yayınların damarlarını kurutalım.” İfadelerini kullandı.

Erkılınç, gazetelerin ve internet haber sitelerinin sorunlarına değinerek“ Biz gazetecilerin desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücrete yüzde 20-22 oranında zam gelecek. Bizde yüzde 30 oranında zammı teklif ettik. Tamam dediler, basına destek olalım. Yüzde 32 olduğunda kimse bu kadar zam mı olur demedi? Basın İlan Kurumu 64 yıldır meclis havasında çalışır, 3 ayda bir toplanır ve karar alınır. Beni suçlayacaksınız mevzuata aykırı davranınca suçlayın. Ben neyse onu yapıyorum. Eminim hiçbir genel müdürümüzün yapmadığı kadar ziyaretler yapıyorum. 2 yıl önce denetim yaptık. Denetim yapıyoruz durum perişan. Sizlere zorla resmi ilan alın demiyoruz. Ancak resmi ilan alacaksınız kuralları yerine getireceksiniz. Çalıştırıyor gibi yapmayacaksınız. Kanunen kamu görevlisi sayılıyoruz. Resmi reklamları kaçırmamanız gerekiyor. Sizden fazla toplayınca maaşlarınız da artmıyor. Devlet kurala bağlamış, asgari ücrete ne gelirse bizede o kadar zam geliyor. O zaman neden benim reklamlarımı kaçırıyorsunuz. Yüzde 15 almasın diyorlar. Nasıl devam ettireceğiz bu kurumu? Biz genel bütçeden bir kuruş para alamıyoruz. Tamamen tasarruflarla. Lütfen bizim hakkımıza da riayet edin. Piyasada karaborsa oluştu ya. Sistem hepsini görüyor arkadaşlar. Ses çıkarmıyoruz ama iyi niyet yaklaşımımız. Bizim çocuklar biraz yaramazlık yapıyor toparlayacak diyoruz. Kullanılmayan bir tarayıcıdan trafik geliyor. IP numarası görünmüyor. Bunun bir yazılım süreci var bunu önünüze koyacağız.“ dedi.

BİK’in karar süreçlerinde yönetim kurulu ile hareket ettiğini belirten Erkılınç, “Biz hiç kimseye gazetelerinizi birleştirin demiyoruz. Biz mecburi sahaya indik. Bunu sizin temsilcileriniz yaptı. Sizi hala denetlemiyoruz. Lütfen toparlanın. Birisi de çıkıpta bize destek vermiyor. Ben kimsenin gazetesini kapatmadım, kendi başıma karar almadım, başımda bir yönetim kurulu var. Bu sizin çıkardığınız yönetmelik. Bir telefon edip ne yapıyorsunuz demiyorsunuz. Benim dediğim siz basınsınız, iftira atanları engellemeniz lazım. İstiyoruz ki nitelikli bir basın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Gazetemizin “Bursa’da bugün konut almak isterseniz konutun bedeli 5 milyon TL’den başlıyor. Müdürümüzle sürekli istişare ediyoruz. 2 milyon küsür rakamın gerçek değerlere çekilmesi gerekiyor. Bu rakam çok düşük. Rakamın yerel gazeteler bazında artırılması çok önemli. Bu konuda sizden ricada bulunuyoruz.” talebi üzerine Erkılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitelikli, ses getiren gazeteler olduğunda biz derdimizi anlatabiliriz. Sorun burada başka, kimse oraya dokunmuyor. Neyle gidelim, hangi gazeteyle? Sizin gazeteniz iyi olabilir. Her gazete iyi değil ki. Tutarlar Adalet Bakanlığı tarafından belirlendi. Kocaman bir devlet var, böyle kanun koyulmuş. Nitelikli bir basına ihtiyacımız var. Kimsenin malında gözümüz yok. Bir şehirde 8 tane gazetesi olur mu bir insanın? Haber üretmek lazım.”