Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçiş yapmak üzere sınır kapısında bekleyen gurbetçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Bulgaristan'dan Yunanistan'a giriş yapmak isteyen bir gurbetçinin aracı, yakıtının bitmesiyle yolda kaldı. En yakın akaryakıt istasyonuna ulaşmak ve durumunu anlatmak isteyen sürücünün sınır kuyruğunda ilerlemeye çalışması, diğer gurbetçilerin tepkisine neden oldu. 'Sıra ihlali yapıldığı' düşüncesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İddiaya göre öfkeli kalabalık, yakıtı biten gurbetçinin aracına zarar vererek, hasara yol açtı. Sınır bölgesinde yaşanan olayın ardından tarafların Edirne'nin İpsala ilçesinde karakola giderek, karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldukları öğrenildi.