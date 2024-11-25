Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Erkmen, şunları söyledi:

“Maçın en üzücü tarafı 3 puanı kaybettik. Haftalardır galip gelemiyoruz. Gol atamıyorduk ama bu hafta golü de attık. Bu sefer önümüze doğanın engeliyle beraber hakem engeli ortaya çıktı. Daha önce Kastamonu’da müsabakadan önce başkan Türkiye genelinde bir açıklama yapmıştı. Kastamonuspor’un hakemler tarafından engellendiğiyle ilgili. Geçtiğimiz haftada Batman Petrol Spor aynı şekilde açıklamada bulundu. Hakemin yaptıklarını kamuoyuna bırakıyorum. Yani vermediği penaltıya Türkiye’nin her yerinde buna penaltı çalar. Ne hikmetse arkadaş vermediği penaltıyla beraber verdiği faulüyle mağlubiyetimizde çok büyük bir etken oldu. 1 hafta önce Fethiye maçında çok iyi maç yönettiği için hakem arkadaşımıza teşekkür etmiştik ama bu hakemden dolayı da, bizi gerçekten mağdur etti. En az 1 puanımızı aldı yada çaldı diyebiliyorum. Söylenecek tek şey bu. Ayrıca oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Her iki takımın oyuncuları da doğa şartlarında inanılmaz bir mücadele ettiler. Onlarda kazanabilirdi, bizde kazanabilirdik ama tabiî ki hakem faktörünü geçemedik. Umarım bu hafta İzmir’den 3 puanla döneriz.”

Kaynak: bülten