Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paşinyan’ın 20 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edecek.

Ziyaret, İran ve İsrail arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Bu çerçevede Erdoğan’ın yürüttüğü diplomatik temaslar dikkat çekerken, Paşinyan’ın Türkiye’ye gelişi, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yeni bir adım olarak görülüyor.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, 14 Ocak 2022’de Moskova’da yapılan ilk görüşmeyle başlamıştı. Süreç kapsamında Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç, 1 Temmuz 2022’de Viyana’da bir araya gelmişti. Bu görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının kara sınırından geçişine izin verilmesi ve doğrudan kargo uçuşlarının başlatılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.