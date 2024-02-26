Saadet Partisi Bursa belediye başkan ve meclis üyesi adayları, Merinos AKKM'de gerçekleştirilen coşkulu programla tanıtıldı. Burada konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, İnegöl’deki sorunların belediye başkanı tarafından tek başına çözülebilecek bir mesele olmadığının altını çizerek proje ve kadro vurgusu yaptı.

Eroğlu, hizmet delisi ehil kadrolar ve çok sayıda üretilmiş proje ile Yaşanabilir Bir İnegöl’ün inşa edileceğini ifade etti. Dersimize iyi çalıştık diyen Eroğlu, İnegöl için verdikleri bu mücadeleye herkesin destek olması adına vatandaşlara çağrı yaptı.

Eroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

MEŞAKKATLİ AMA ŞEREFLİ BİR VAZİFE

“Hepinizi şahsım ve İnegöl’lü hemşerilerim adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu seçimlerin ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu seçimde meşakkatli ama şerefli bir vazifeyi omuzuma yüklenmiş bulunmaktayım. Bu göreve beni layık görmeniz ve güvenmeniz benim için bütün makamlardan daha değerli ve önemlidir. Bu vesile ile başta Genel Başkanım, İl başkanım ve ilçe başkanım olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK

“Huzurlarınızda ifade etmek istiyorum ki şehirlerimizin bugünkü sorunlarını çözmek bir belediye başkanının tek başına başaracağı mesele değildir. Sorunları çözmek, mevcut kadroların yanında hizmet delisi gönüllü kadrolar ile ancak mümkündür. Kıymetli Bursa’lılar, kıymetli İnegöllüler! Sizlerin derdiyle dertlenecek, sorunlarınıza çözüm üretecek o hizmet delisi kadrolar işte bu salonda! Değerli büyüklerim, kıymetli misafirler. İşte bu Ehil kadrolarla gerçekleştirilecek, akademisyenlerle birlikte hazırladığımız birçok projemiz var. Kadınlarımıza yönelik Aile Yaşam Merkezi, Gençlerimiz için Dijital Gençlik Merkezi, Şehir içi Raylı Ulaşım Çözümlerimiz, Hava kirliliği ile Mücadele Planımız ve Düzenli Şehir Projelerimizle birlikte dersimize iyi çalıştığımızı da sizlere ifade etmek istiyorum.”

HERKESİ MÜCADELEMİZE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM

“Yaşanabilir bir İnegöl, Yaşanabilir bir Bursa için el ele hep birlikte çalışmak üzere Herkesi mücadelemize destek vermeye davet ediyor ve bu çağrımıza ilk karşılığı veren İnegöl’de ittifak olarak seçimlere girdiğimiz Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş’a ve Demokrat Parti seçmenlerimize de şükranlarımı arz ediyorum. Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı olarak teveccühlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”