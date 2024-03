Saadet Partisi ve Demokrat Parti ortak adayı Hasan Eroğlu, BALGÖÇ derneğine ziyarette bulundu.

Konfeti ve şelalelerle yapılan karşılama sonrası dernek lokaline geçen Eroğlu burada dernek mensuplarına hitap etti. İnegöl’de artık değişimin toplumun her kesiminden karşılık bulduğunu belirten Hasan Eroğlu “Çağrımız karşılık buldu, ve inşallah değişim başlıyor” dedi.

Eroğlu, halk ekmek ve imarla ilgili sordukları soruları hatırlatarak, “Sorular cevaplanmadı. Vatandaşın mevcut belediye başkanına inancı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Hasan Eroğlu’nun açıklaması şu şekilde;

HALKIN MEVCUT YÖNETİME İNANCI KALMADI

“Şu an toplumun her kesiminden, her siyasi görüşten destek alıyoruz. Gerçekten İnegöl’lü artık değişim istiyor. Mevcut belediye yönetimiyle yol yürünemeyeceğini gördüler. Özellikle halk ekmek ve imarla ilgili açıklamalarımız sonrasında sorduğumuz sorular da cevaplanmayınca halkın mevcut belediye başkanına ve yönetimine inancı kalmadı.”

SAHADA DEĞİŞİMİN GELECEĞİNİ RAHATLIKLA GÖRÜYORUZ

“Bizler ise samimi olarak her ortamda yapabileceklerimizi anlattık. Projelerimizin olduğunu ancak bunları yapmak için önce yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini söyledik. Bu çağrımız İnegöl’de karşılık buldu. Artık çok rahatlıkla sahada değişimin geldiğini görüyoruz.”

Balgöç Derneği Başkanı Ertan Başdere ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıymetli Belediye Başkan Adayına ve ekibine başarılar diliyoruz. BALGÖÇ derneği olarak İnegöl’de kültürel etkinlik yapan sayılı hemşeri derneklerinden biriyiz. Sadece hemşerilerimize değil İnegöl’deki tüm kesimlere hitap ediyoruz. Bizim Hasan beyden de diğer başkan adaylarından da talebimiz İnegöl’de kültürel etkinliklerin sadece üç aya sığdırılıp tek kalıptan çıkarılmasıdır. 365 gün kültür ve sanatın olduğu proje ve icraatlar bekliyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN