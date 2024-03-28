İftar sonrası kahvehane ziyaretlerini tamamlayan Eroğlu, gece yarısından sonra sahura kadar gece mesaisi yapan Eczacıları, taksi esnafını, kolluk kuvvetlerini, trafik ve denetleme istasyonu personellerini ziyaret ederek ikramda bulundu.

ANKET MASADA, ZAFER SAHADA OLUR

Yapılan ziyaretler sonrası açıklama yapan Hasan EROĞLU son günlerde birçok haber sitesinde paylaşılan anket sonuçlarına atıf yaparak “Bizleri 5-6 puan farkla ikinciliğe mahkum etmek gayretinde algılar yapılıyor. Anket masada, zafer sahada olur. Biz özellikle sahada son haftalarda gördüğümüz ilgi ve teveccühten artık başa baş bir yarış verdiğimize inanıyoruz.” dedi.

SON DAKİKA SMS TUZAKLARINA DİKKAT EDELİM, ADRES SAADET PARTİSİ’DİR.

Anket manüplasyonları ve son dakika sms tuzaklarına dikkat çeken Hasan Eroğlu “Biz önceki bir çok seçimde bunu yaşadık. Son dakika korsan mesajlar çekilerek vatandaşın iradesi saptırılmak istendi. Yine inandırıcı olmayan masa başı anketlerle vatandaşın alternatif tercihleri yok edildi. Ama bu seçim buna asla müsaade etmeyeceğiz. Siz kıymetli basınımız aracılığıyla ilan ediyoruz ki İnegöl’de değişimin tek adresi Saadet Partisi’dir, Hasan EROĞLU ’dur. Ben Saadet ve Demokrat Partinin ortak adayı Hasan EROĞLU olarak artık değişim isteyen tüm vatandaşlarımızı Saadet Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum. Bunun dışında kesinlikle başka bir adresimiz, partimiz yoktur.” dedi.